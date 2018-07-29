Клопп решил не покупать защитника этим летом из-за Гомеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что решил не покупать защитника этим летом из-за возвращения в форму талантливого Джо Гомеса.

В прошлом сезоне 21-летний Гомес вывел свою игру на совершенно новый уровень, однако перенесенная на лодыжке операция заставила его досрочно завершить кампанию.



Сейчас молодой англичанин уже полностью здоров и, пользуясь сдвинутым отпуском Деяна Ловрена и травмой Жоэля Матипа, пытается утвердиться в качестве основного центрального защитника "красных". Клопп очень доволен игрой Джо в предсезонных матчах и по этой причине решил никого дополнительно не покупать в эту зону.



"Есть ли у меня в планах покупка защитника? На это лето? Нет. Признаюсь честно, я доволен имеющимися игроками. Я не вижу потребности в еще одном защитнике".



"Джо Гомес обладает многими качествами, которых нам не найти на трансферном рынке", — цитирует Клоппа Daily Mirror.