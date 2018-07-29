"Наполи" сделал предложение по Дармиану

Президент "Наполи" Аурелио Де Ларентис сообщил, что его клуб сделал предложение "Манчестер Юнайтед" насчет защитника Маттео Дармиана об аренде с последующим выкупом.

На текущей неделе Дармиану довелось примерить капитанскую повязку "красных дьяволов" в товарищеском матче против "Милана", однако это не ввело Маттео в заблуждение — итальянец отлично понимает, что не сможет получать регулярную игровую практику на "Олд Траффорд" в новом сезоне.



После матча с "Миланом" Дармиан подтвердил свое желание покинуть "Юнайтед" и признался, что рассматривает несколько вариантов с возвращением в Серию А.



И если прежде 28-летнего защитника сватали в "Ювентус" и "Интер", то теперь на Маттео появился еще один претендент в лице "Наполи", который ждет ответа из Манчестера на свое предложение.



"Мы обратились насчет аренды Дармиана с опцией выкупа следующим летом", — сообщил Де Лаурентис радиостанции Kiss Kiss.