Моуриньо обвинил Валенсию в непрофессионализме
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо остался недоволен тем, в какой форме капитан Антонио Валенсия вернулся к предсезонной подготовке.
Первым делом после возвращения Валенсии из отпуска Моуриньо оказал доверие 32-летнему эквадорцу, передав тому капитанскую повязку от завершившего игровую карьеру Майкла Кэррика.
Однако стоило Антонио приступить к подготовке, как уже на седьмой минуте первого товарищеского матча он получил травму икроножной мышцы и теперь рискует пропустить старт сезона. В связи с этим Моуриньо предъявляет претензии по поводу того, что Валенсия совершенно не следил за собой во время летних каникул.
"Антонио Валенсия приехал после отпуска – возможно, этого отпуска у него было слишком много. Когда он вернулся, его кондиции были далеки от совершенства. И вы видели, что произошло дальше: он попробовал выйти на поле, получил травму и отправился в лазарет", - сообщил Моуриньо MUTV.
29.07.2018 17:00
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Последние комментарии:
ну на валю гнать это пиздец. парень пашет, кэпа заслужил. при каждом тренере играет в основе. #жозеидинахуй
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Обкатанная схема от Жозе. Все лето ныть то на тему отсутствия трансферов, то из-за плохой предсезонки. Потом погнать бочку на лидеров.
Интересно, продержится дольше, чем в сезоне 15/16 или нет?
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Походу МЮ ожидает сезон наподобие сезона Челси 15/16.
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