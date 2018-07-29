Моуриньо обвинил Валенсию в непрофессионализме

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо остался недоволен тем, в какой форме капитан Антонио Валенсия вернулся к предсезонной подготовке.

Первым делом после возвращения Валенсии из отпуска Моуриньо оказал доверие 32-летнему эквадорцу, передав тому капитанскую повязку от завершившего игровую карьеру Майкла Кэррика.



Однако стоило Антонио приступить к подготовке, как уже на седьмой минуте первого товарищеского матча он получил травму икроножной мышцы и теперь рискует пропустить старт сезона. В связи с этим Моуриньо предъявляет претензии по поводу того, что Валенсия совершенно не следил за собой во время летних каникул.



"Антонио Валенсия приехал после отпуска – возможно, этого отпуска у него было слишком много. Когда он вернулся, его кондиции были далеки от совершенства. И вы видели, что произошло дальше: он попробовал выйти на поле, получил травму и отправился в лазарет", - сообщил Моуриньо MUTV.