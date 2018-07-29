Тухель видит преимущество у "Арсенала" относительно конкурентов по Премьер-Лиге

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель, считает, что у "Арсенала" есть большое преимущество по сравнению с конкурентами по Премьер-Лиге в виде наличия почти всех своих звезд в предсезонный период.

Накануне "канониры" близким к оптимальному составом разгромили резерв ПСЖ со счетом 5:1. В отличие от соперника, Тухель просто не мог выставить основу — большинство его ключевых игроков еще не вернулись из отпуска после Чемпионата Мира в России.



В похожей с ПСЖ ситуации находятся и другие большие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Тухель видит в этом шанс для "Арсенала" взять резвый старт.



"Это может дать "Арсеналу" большое преимущество. У "Челси" было незначительное количество игроков, задействованных в сборных, два года назад, когда они стали чемпионами".



"Это большое преимущество. Нам же приходится очень сложно. Управлять тем, что практически неуправляемо. Мы хотим, чтобы наши игроки отдохнули, но в то же время мы хотим, чтобы они вернулись. У нас новый тренерский штаб, а сезон стартует очень рано".



"Это не первый раз, когда случаются столь странные результаты. Когда я тренировал "Майнц" в Германии, я всегда хотел играть против больших команду сразу после Евро или Чемпионата Мира. К таким матчам мы подходили после шести недель тренировок и с огромным желанием сражаться", — цитирует Тухеля ESPN.