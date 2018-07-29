Почеттино: "Вернуть Бэйла нереально"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его клубу не суждено вернуть вингера "Реала" Гарета Бэйла.

Бэйл с успехом выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего отправился покорять Мадрид. В испанской столице дела у Гарета складываются не лучшим образом: он четыре раза выиграл Лигу Чемпионов, но выйти из тени Криштиану Роналду и побороть травмы не смог.



Этим летом возвращение Бэйла в Премьер-Лигу чуть ли не напрашивалось, но после отъезда Роналду в "Ювентус" эти разговоры перестали иметь смысл. Почеттино понимает, что вернуть Гарета в сложившихся обстоятельствах уже не суждено.



"Может ли он стать нашей трансферной целью? Я думаю, что это нереально", - приводит слова Почеттино Sky Sports.