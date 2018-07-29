Сарри рассчитывает на Морату

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что рассчитывает на нападающего Альваро Морату.

В связи с интересом "синих" к Гонсало Игуаину из "Ювентуса" пресса упорно отправляет Морату обратно в Серию А, где он два года выступал за туринцев. После товарищеского матча с "Интером" Сарри ясно дал понять: в этих слухах нет даже доли правды.



"Я еще жду, когда Мората наберет свою лучшую форму. В первом матче он сыграл не лучшим образом, но сегодня он был хорош, особенно в первые 30 минут".



"Он серьезно прибавил по сравнению с первыми днями. Я доволен его игрой и уверен в нем", - приводит слова Сарри Evening Standard.