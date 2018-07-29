Сарри рассчитывает на Морату
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что рассчитывает на нападающего Альваро Морату.
В связи с интересом "синих" к Гонсало Игуаину из "Ювентуса" пресса упорно отправляет Морату обратно в Серию А, где он два года выступал за туринцев. После товарищеского матча с "Интером" Сарри ясно дал понять: в этих слухах нет даже доли правды.
"Я еще жду, когда Мората наберет свою лучшую форму. В первом матче он сыграл не лучшим образом, но сегодня он был хорош, особенно в первые 30 минут".
"Он серьезно прибавил по сравнению с первыми днями. Я доволен его игрой и уверен в нем", - приводит слова Сарри Evening Standard.
29.07.2018 14:00
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Я еще жду, когда Мората наберет свою лучшую форму.
Источник: http://fapl.ru/posts/64159/?c=1
спихнуть это полено, чтоб отбить хоть сколько-то, не выходит, вестимо, остается только верить, да. ну ничо, там еще неспособный забивать кусок жиру есть, хотя эксперты скажут что он борется)
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молодец сарри, у мораты все есть для топ напа, единственное надо окрепнуть, что бы не травмироваться ежеминутно, это дело поправимое, тем более парень трудолюбив, уважает старших, скромен, воспитан, ежесекундно себя не выпячивает и о своих заслугах не ноет, из таких будет толк, а что по стрельцовски умеет голы класть, это сомнению не подвергаеться, удачи
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Если останемся с дноратой, то место в 4 будет хорошим результатом. Продать и запретить брать игрокам 9 номер.
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