Сильва подумывает завершить карьеру в сборной Испании

Давид Сильва Плеймейкер "Манчестер Сити" Давид Сильва признался, что раздумывает над завершением международной карьеры.

В начале января испанцу исполнится уже 33 года: разрываться на два фронта и поддерживать одинаково высокий уровень игры, как показал Чемпионат Мира, Сильва уже не в состоянии.

"После вылета с Чемпионата Мира я все свое время уделял сыну. В выходные я вернусь в Манчестер и снова начну думать о футболе".

"Если честно, я пока не знаю, что делать с международной карьерой. Я должен решить этот вопрос в ближайшие дни или недели".

"Прямо сейчас все мои мысли связаны с сыном, девушкой и вообще всей моей семьей. Я посоветуюсь с ними – возможно, мне даже придется поговорить с Пепом. В любом случае это будет мое решение", - сообщил Сильва Mirror.



Метки Манчестер Сити, сборная Испании, Сильва

Автор foxmcfc   

Дата 29.07.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 307

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. recyjoed 29.07.2018 13:01 # recyjoed
    Молодняк уже давно получше этих иньест и сильв. Давно пора уходить.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: