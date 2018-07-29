Сильва подумывает завершить карьеру в сборной Испании
Плеймейкер "Манчестер Сити" Давид Сильва признался, что раздумывает над завершением международной карьеры.
В начале января испанцу исполнится уже 33 года: разрываться на два фронта и поддерживать одинаково высокий уровень игры, как показал Чемпионат Мира, Сильва уже не в состоянии.
"После вылета с Чемпионата Мира я все свое время уделял сыну. В выходные я вернусь в Манчестер и снова начну думать о футболе".
"Если честно, я пока не знаю, что делать с международной карьерой. Я должен решить этот вопрос в ближайшие дни или недели".
"Прямо сейчас все мои мысли связаны с сыном, девушкой и вообще всей моей семьей. Я посоветуюсь с ними – возможно, мне даже придется поговорить с Пепом. В любом случае это будет мое решение", - сообщил Сильва Mirror.
29.07.2018 13:00
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Молодняк уже давно получше этих иньест и сильв. Давно пора уходить.
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