Сильва подумывает завершить карьеру в сборной Испании

Плеймейкер "Манчестер Сити" Давид Сильва признался, что раздумывает над завершением международной карьеры.

В начале января испанцу исполнится уже 33 года: разрываться на два фронта и поддерживать одинаково высокий уровень игры, как показал Чемпионат Мира, Сильва уже не в состоянии.



"После вылета с Чемпионата Мира я все свое время уделял сыну. В выходные я вернусь в Манчестер и снова начну думать о футболе".



"Если честно, я пока не знаю, что делать с международной карьерой. Я должен решить этот вопрос в ближайшие дни или недели".



"Прямо сейчас все мои мысли связаны с сыном, девушкой и вообще всей моей семьей. Я посоветуюсь с ними – возможно, мне даже придется поговорить с Пепом. В любом случае это будет мое решение", - сообщил Сильва Mirror.