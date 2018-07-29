Клопп в восторге от дебюта Шакири

Джердан Шакири Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался в восторге от игры Джердана Шакири в дебютном матче с "Манчестер Юнайтед".

Минувшей ночью Шакири дебютировал за "Ливерпуль", сопроводив это событие блестящим голом через себя. Клопп не понимает, как Джердану удалось адаптироваться в команде спустя всего четыре дня после возвращения из отпуска.

"Он с нами всего четыре дня, но уже великолепно адаптировался к нашему стилю. Мы лишь хотим найти ему позицию, которая даст ему свободу и позволит играть в привычной атакующей манере".

"Когда он только подписал с нами контракт, он сказал, что не хочет уходить в отпуск. Тогда прошла всего неделя, как он завершил выступления на Чемпионате Мира, поэтому я сказал ему убираться прочь".

"На этой неделе он вернулся и был очень заряжен, чтобы проявить себя. Думаю, в его карьере наступает отличный момент", - сообщил Клопп Sky Sports.




Метки Ливерпуль, Шакири

Автор foxmcfc   

Дата 29.07.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. maxvel 29.07.2018 12:34 # maxvel
    ток физрук аля клопп может делать выводы по товорняку. ожидаемый проваленный сезон ждет портовых

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  2. rap-woiska 29.07.2018 12:09 # rap-woiska
    по обзору матча можно было заметить что Клоппцо решил забахать 4-2-3-1 , соотвественно все 4 топчика будут в старте,eбать имба схемка

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  3. gurskianton 29.07.2018 12:03 # gurskianton
    о Да, такую дуру положил , красотище !!!

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