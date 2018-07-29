Клопп в восторге от дебюта Шакири

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался в восторге от игры Джердана Шакири в дебютном матче с "Манчестер Юнайтед".

Минувшей ночью Шакири дебютировал за "Ливерпуль", сопроводив это событие блестящим голом через себя. Клопп не понимает, как Джердану удалось адаптироваться в команде спустя всего четыре дня после возвращения из отпуска.



"Он с нами всего четыре дня, но уже великолепно адаптировался к нашему стилю. Мы лишь хотим найти ему позицию, которая даст ему свободу и позволит играть в привычной атакующей манере".



"Когда он только подписал с нами контракт, он сказал, что не хочет уходить в отпуск. Тогда прошла всего неделя, как он завершил выступления на Чемпионате Мира, поэтому я сказал ему убираться прочь".



"На этой неделе он вернулся и был очень заряжен, чтобы проявить себя. Думаю, в его карьере наступает отличный момент", - сообщил Клопп Sky Sports.