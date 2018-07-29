Пюэль: "Шмейхель и Магуайр слишком ценны для "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль считает, что его клуб не может позволить себе лишиться голкипера Каспера Шмейхеля или защитника Харри Магуайра перед стартом сезона.

Как известно, Шмейхеля называют возможным сменщиком Тибо Куртуа в "Челси", тогда как Магуайра связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов фунтов. Однако Пюэль считает, что эти игроки слишком важны для "лис".



"Думаю, мы можем сохранить их обоих. Это жизненно важно для нас. Мы не можем потерять игроков за считанные дни до старта сезона. Мы не смогли бы найти решение в случае расставания с ними, и мы оказались бы отброшены назад".



"Каспер и Магуайр слишком ценны для нас. Важно сохранить нашу структуру, наш состав и всех наших ценных игроков", — цитирует Пюэля Goal.