"Челси" готов заплатить 30 миллионов фунтов за Рэмси

"Челси" готов заплатить 30 миллионов фунтов за полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, у которого остается всего один год по действующему контракту.

На текущей неделе 27-летний игрок сборной Уэльса весьма неопределенно высказался насчет своего будущего, поведав, что по-прежнему далек от новой сделки с "канонирами".



И хотя главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил уверенность, что Рэмси останется на "Эмирейтс", боссы клубы хотят избежать повторения этой неприятной ситуации с истекающим контрактом, в которой за последнее время оказывались многие игроки, включая Месута Озила и Алексиса Санчеса.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, руководство "Арсенала" намерено решить вопрос с будущим Аарона уже этим летом, а "Челси" внимательно следит за ситуацией и будет готов вмешаться, если в ближайшие полторы недели валлиец не продвинется в переговорах о продлении сотрудничества.



По информации издания, "Челси" собирается повременить со своим предложением до самого трансферного дедлайна, когда "Арсеналу", возможно, нужно будет решить, или продать игрока прямо сейчас, или сохранить его до января с неясными перспективами и гарантированными спекуляциями.