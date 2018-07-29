"Челси" готов заплатить 30 миллионов фунтов за Рэмси

Аарон Рэмси "Челси" готов заплатить 30 миллионов фунтов за полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, у которого остается всего один год по действующему контракту.

На текущей неделе 27-летний игрок сборной Уэльса весьма неопределенно высказался насчет своего будущего, поведав, что по-прежнему далек от новой сделки с "канонирами".

И хотя главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил уверенность, что Рэмси останется на "Эмирейтс", боссы клубы хотят избежать повторения этой неприятной ситуации с истекающим контрактом, в которой за последнее время оказывались многие игроки, включая Месута Озила и Алексиса Санчеса.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, руководство "Арсенала" намерено решить вопрос с будущим Аарона уже этим летом, а "Челси" внимательно следит за ситуацией и будет готов вмешаться, если в ближайшие полторы недели валлиец не продвинется в переговорах о продлении сотрудничества.

По информации издания, "Челси" собирается повременить со своим предложением до самого трансферного дедлайна, когда "Арсеналу", возможно, нужно будет решить, или продать игрока прямо сейчас, или сохранить его до января с неясными перспективами и гарантированными спекуляциями.



Метки Арсенал, Рэмси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2018 10:20

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Последние комментарии:




  1. gandalf 29.07.2018 10:59 # gandalf
    Сможет ли "Манчестер Сити" защитить чемпионство в Премьер-Лиге после завоевания титула в сезоне 2017/18?
    Спасибо за Ваш голос! Повторно проголосовать Вы сможете через 24 часа.
    Да 17% (2322)
    Нет 83% (11024)

    Источник: http://fapl.ru/polls/104/?res=1
    е6ать 83% кариусов конченных

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  2. hamann20 29.07.2018 10:53 # hamann20
    аэаэахахаахахах

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  3. bushwacka 29.07.2018 10:49 # bushwacka
    новость ради новости )

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  4. recyjoed 29.07.2018 10:46 # recyjoed
    какая разница для рэмси? ЛЕ от этого слаще не станет

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  5. largo-winch 29.07.2018 10:44 # largo-winch
    мю подбирает объедки чельси
    чельси подбирают за арсе0.
    просто кек

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  6. gunars 29.07.2018 10:40 # gunars
    Да за бесплатно отдадим!!! Забирайте!

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  7. mixmaster 29.07.2018 10:39 # mixmaster
    Да за 10ку, чего уж там

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  8. brown-ale 29.07.2018 10:32 # brown-ale
    Вместо Бакайоко было бы неплохо.

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  9. jesus33 29.07.2018 10:26 # jesus33
    хуясе фабрегас облысел

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