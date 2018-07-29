Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез рискует пропустить матч за Суперкубок Англии против "Челси" через неделю из-за травмы лодыжки.

Напомним, Махрез присоединился к "горожанам" лишь этим летом, перебравшись на "Этихад" из "Лестера" за 60 миллионов фунтов.



В отличие от большинства своих одноклубников, Рияд не ездил на Чемпионат Мира в России, а поэтому смог начать предсезонную подготовку с самого начала, целенаправленно готовясь к матчу на "Уэмбли" в следующее воскресенье.



Однако накануне вечером в товарищеском матче против "Баварии" в Майами 27-летний алжирец повредил лодыжку и еще в первом тайме покинул поле. После волевой победы 3:2 главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность состоянием своего подопечного.



"Я не знаю, насколько серьезна его травма. Я еще не был в раздевалке. Это его лодыжка. Посмотрим, может быть, это и не проблема".



"Я переживаю по поводу многих вещей, включая травмированных игроков, отсутствующих игроков, но я доволен, как все парни проводят турне", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.