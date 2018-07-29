Робертсон уверен, что теперь "Ливерпуль" лучше готов к борьбе за титул

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон убежден, что на сей раз его команда лучше готова, чтобы побороться за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Кампанию 2017/18 "красные" завершили только на четвертой позиции, в 25 очках позади ставшего чемпионом "Манчестер Сити". Однако этим летом "Ливерпуль" активнее всех в Премьер-Лиге на трансферном рынке, и Робертсон надеется, что на сей раз его команда возьмет резвый старт.



"В прошлом сезоне "Сити" буквально сбил всех с ног. Ключом стала первая сезона сезона — они достаточно рано оторвались от нас и стали слишком далеко. Поэтому наш тренер определил игроков, которые, как он думают, помогут нам изменить это".



"Всегда приятно, когда приходят новые парни. С Наби (Кейта) и Фабом (Фабиньо) существует небольшой языковой барьер, но они очень хорошо осваиваются. Уверен, с Шакири и Алиссоном будет так же".



"В прошлом сезоне мы неплохо справлялись с травмами, пока в один момент они не ударили по нам разом. Ближе к окончанию сезона нам было сложно из-за потери ряда игроков. В этом году мы укрепили свой состав и увеличили конкуренцию".



"Когда есть конкуренция, то тренировки становятся напряженными, а каждый уикенд ты испытываешь давление, ведь, если ты не сыграешь хорошо, твое место может занять другой".



"Предсезонный период — это новое начало для каждого, игроков и персонала. Мы можем использовать полученный в прошлом сезоне опыт, чтобы на сей раз выступить хорошо не только в Лиге Чемпионов, но также в Кубке Англии и Кубке Лиги".



"Надеюсь, мы сможем использовать это, будем добиваться хороших результатов и сохраним уверенность, которой мы обладали в концовке прошлого сезона", — цитирует Робертсона Sky Sports.