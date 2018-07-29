Лакасетт не считает Обамеянга своим конкурентом

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт заявил, что не считает Пьер-Эмерика Обамеянга своим конкурентом и хочет играть в паре с габонецем.

В данный момент Лакасетт и Обамеянг готовятся к своему второму сезону на "Эмирейтс", куда Александр перебрался еще прошлым летом из "Лиона" за 52.7 миллионов фунтов, а Пьер-Эмерик был куплен в январе у дортмундской "Боруссии" за 60 млн. фунтов.



Многим зимняя покупка Обамеянга показалась намеком на то, что клуб не вполне доволен Лакасеттом, однако француз совершенно не считает, Пьер-Эмерика пригласили на его место.



"Я никогда не говорил, что приход Обамеянга — это плохо для меня, только люди в прессе говорили подобные вещи".



"Я был рад этому, потому что знал, что могу играть рядом с ним. Я не воспринимаю его как конкурента — скорее, как партнера по команде, поэтому я с самого начала был рад его переходу".



"Конечно, это хорошо, что у нас хорошие отношения за пределами поля. Если люди хорошо ладят за пределами поля, на поле им будет легче играть", — приводит слова Лакасетта Sky Sports.