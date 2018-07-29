Моуриньо недоволен состоянием "Юнайтед" перед стартом сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо снова пожаловался на предсезонную подготовку и выразил недовольство недостаточным усилением на трансферном рынке.

По ходу американского турне Моуриньо уже неоднократно говорил, что не может полноценно готовиться к старту нового сезона из-за отсутствия большого количества игроков первой команды.



После поражения 4:1 от "Ливерпуля" в Мичигане Жозе не стал скрывать своего разочарования, в том числе по поводу приобретений. Моуриньо реально рассчитывает лишь еще на одного новичка в остатке окна.



"Я не извлек никакого урока из этого матча. Это не моя команда. Половина моей команды отсутствует, а половины игроков, которые вышли на поле сегодня, не будет в клубе после 9 августа".



"Это никак не связано с усилением. Усиление — это Погба, Феллайни, Линделеф, Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард, Матич, Антонио Валенсия. Вот это усиление. А здесь была не наша команда. Мы играли относительно неплохо, несмотря на обилие детей, но когда у нас стали заканчиваться силы, это был конец".



"Вы спрашиваете меня про игроков, которых я бы хотел купить, добавить к команде. Я бы хотел добавить еще двух игроков. Но я думаю, что не добавлю двух".



"Думаю, существует вероятность, что я добавлю одного. Это возможно. Что касается этого одного, то я дал своему клубу список из пяти имен еще несколько месяцев назад, и я жду, возможно ли купить одного из этих игроков".



"Если получится, то хорошо. Если нет, мы продолжим сражаться, работать и верить с имеющимися игроками", — цитирует Моуриньо The Telegraph.