Моуриньо недоволен состоянием "Юнайтед" перед стартом сезона

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо снова пожаловался на предсезонную подготовку и выразил недовольство недостаточным усилением на трансферном рынке.

По ходу американского турне Моуриньо уже неоднократно говорил, что не может полноценно готовиться к старту нового сезона из-за отсутствия большого количества игроков первой команды.

После поражения 4:1 от "Ливерпуля" в Мичигане Жозе не стал скрывать своего разочарования, в том числе по поводу приобретений. Моуриньо реально рассчитывает лишь еще на одного новичка в остатке окна.

"Я не извлек никакого урока из этого матча. Это не моя команда. Половина моей команды отсутствует, а половины игроков, которые вышли на поле сегодня, не будет в клубе после 9 августа".

"Это никак не связано с усилением. Усиление — это Погба, Феллайни, Линделеф, Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард, Матич, Антонио Валенсия. Вот это усиление. А здесь была не наша команда. Мы играли относительно неплохо, несмотря на обилие детей, но когда у нас стали заканчиваться силы, это был конец".

"Вы спрашиваете меня про игроков, которых я бы хотел купить, добавить к команде. Я бы хотел добавить еще двух игроков. Но я думаю, что не добавлю двух".

"Думаю, существует вероятность, что я добавлю одного. Это возможно. Что касается этого одного, то я дал своему клубу список из пяти имен еще несколько месяцев назад, и я жду, возможно ли купить одного из этих игроков".

"Если получится, то хорошо. Если нет, мы продолжим сражаться, работать и верить с имеющимися игроками", — цитирует Моуриньо The Telegraph.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 29.07.2018 07:30 # liverpool888
    Фанаты МЮ, Есть ли позиция, которая остро нуждается в усилении?
    По мне, так Тоттенхэм и МЮ самые укомплектованные команды. Там только точечные усиления нужны.

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