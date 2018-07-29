Моуриньо раскритиковал Мартиаля

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обрушился с критикой на нападающего Антони Мартиаля, который, как он считает, крупно подвел команду.

Напомним, на текущей неделе Мартиаль во второй раз стал отцом. Ранее Моуриньо говорил, что Антони по собственной инициативе покинул американское турне "красных дьяволов" и отправился в Париж, где должна была родить его подруга.



Однако тот факт, что 22-летний француз уехал без предупреждения и разрешения, злит Жозе даже не так сильно, как нежелание Антони поскорее воссоединиться с командой, которая прямо сейчас испытывает громадные проблемы с атакующими игроками.



"У него родился ребенок, и после рождения ребенка — красивого и здорового, слава богу — он должен быть здесь, но его здесь нет".



"Мы играем здесь не для того, чтобы улучшать команду или динамику игры. Мы играем здесь для того, чтобы просто выживать и избегать постыдных результатов".



"В данный момент Алексис Санчес является нашим единственным атакующим игроком, других у нас нет. У нас нет вингеров или нападающих — только Алексис, который старается изо всех сил и испытывает разочарование от того, что не может дать больше", — цитирует Моуриньо The Telegraph.