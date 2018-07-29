"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба

"Ювентус" готов продать целый ряд игроков, лишь бы вернуть этим летом из "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба.

Этим летом чемпионы Серии А уже совершили одно впечатляющее приобретение, пригласив из "Реала" за 90 миллионов фунтов Криштиану Роналду. Теперь "Ювентус" хочет сформировать связку из португальского нападающего и Погба, чтобы, наконец, выиграть Лигу Чемпионов.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, туринцы уже уведомили о своих намерениях агента Мино Райолу, представляющего интересы 25-летнего Погба, который ранее в июле отпраздновал победу на Чемпионате Мира в России со сборной Франции.



Боссы "Ювентуса" надеются, что Райола поможет им уговорить "красных дьяволов" отпустить Погба, который два года назад вернулся из Турина в Манчестер по сделке стоимостью 89 млн. фунтов.



Естественно, что такого рода трансфер обошелся бы "Ювентусу" в круглую сумму, однако итальянский гранд готов к этому и в остатке трансферного окна планирует выручить около 200 млн. фунтов с продажи игроков вроде Миралема Пьянича, Гонсало Игуаина, Даниэле Ругани и Маттиа Кальдары.



Добавим, в период между двумя отрезками своей английской карьеры Поль провел четыре сезона в "Ювентусе", с которым четырежды выиграл Серию А и дважды Кубок Италии.