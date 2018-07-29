"Юнайтед" начнет сезон без Матича

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич перенес операцию и теперь пропустит старт нового сезона.

Вернувшись после выступления за сборную Сербии на Чемпионате Мира в России и положенного отпуска, Матич не смог сразу же приступить к тренировкам. Вместо этого Неманья был отправлен под нож хирурга.



Об этом главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поведал после поражения 4:1 от "Ливерпуля" в Мичигане, не уточнив характера травмы своего подопечного и точных сроков восстановления. Однако полузащитник, на следующей неделе отмечающий свое 30-летие, совершенно точно не будет готов к старту сезона.



"Матич прибыл к нам после Чемпионата Мира, отпуска и сразу отправился на операцию, потому что кое-что произошло во время Чемпионата Мира".



"Да, конечно, он пропустит начало сезона. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать", — приводит слова Моуриньо Daily Mirror.