"Юнайтед" начнет сезон без Матича

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич перенес операцию и теперь пропустит старт нового сезона.

Вернувшись после выступления за сборную Сербии на Чемпионате Мира в России и положенного отпуска, Матич не смог сразу же приступить к тренировкам. Вместо этого Неманья был отправлен под нож хирурга.

Об этом главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поведал после поражения 4:1 от "Ливерпуля" в Мичигане, не уточнив характера травмы своего подопечного и точных сроков восстановления. Однако полузащитник, на следующей неделе отмечающий свое 30-летие, совершенно точно не будет готов к старту сезона.

"Матич прибыл к нам после Чемпионата Мира, отпуска и сразу отправился на операцию, потому что кое-что произошло во время Чемпионата Мира".

"Да, конечно, он пропустит начало сезона. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать", — приводит слова Моуриньо Daily Mirror.



Метки Манчестер Юнайтед, Матич, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2018 02:55

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  1. van-der-slav 29.07.2018 03:07 # van-der-slav
    Да пофиг уже, все равно сезон ознаменуется увольнением моура

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