"Юнайтед" начнет сезон без Матича
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич перенес операцию и теперь пропустит старт нового сезона.
Вернувшись после выступления за сборную Сербии на Чемпионате Мира в России и положенного отпуска, Матич не смог сразу же приступить к тренировкам. Вместо этого Неманья был отправлен под нож хирурга.
Об этом главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поведал после поражения 4:1 от "Ливерпуля" в Мичигане, не уточнив характера травмы своего подопечного и точных сроков восстановления. Однако полузащитник, на следующей неделе отмечающий свое 30-летие, совершенно точно не будет готов к старту сезона.
"Матич прибыл к нам после Чемпионата Мира, отпуска и сразу отправился на операцию, потому что кое-что произошло во время Чемпионата Мира".
"Да, конечно, он пропустит начало сезона. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать", — приводит слова Моуриньо Daily Mirror.
29.07.2018 02:55
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Да пофиг уже, все равно сезон ознаменуется увольнением моура
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