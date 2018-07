"Ливерпуль" разгромил "Юнайтед"

На глазах 101 тысячи зрителей в Мичигане "Ливерпуль" одержал яркую победу в товарищеском матче над "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1.

Как известно, и "Ливерпуль", и "Юнайтед" сейчас совершают турне по Америке, а очередной матч в рамках предсезонного турнира Международный Кубок Чемпионов (International Champions Cup) свел их друг с другом в Мичигане.



Счет в матче двух представителей Премьер-Лиги был открыт на 28-й минуте, когда нападающий мерсисийдцев Садио Мане реализовал заработанный Мохамедом Салахом пенальти. Однако почти сразу же "красные дьяволы" ответили своим стандартом – прекрасно исполненным штрафным Андреаса Перейры.



Гол Перейры стал всего лишь одним из трех ударов "Юнайтед" в створ, потому что инициативой большую часть матча владел "Ливерпуль".



На 66-й минуте Джердан Шакири позволил отличиться первым же касанием Даниэлю Старриджу, а шестью минутами спустя Шейи Оджо реализовал второй в матче пенальти.



Самый же красивый гол вечера — или дня, если учитывать местное время — случился на 82-й минуте, когда Шакири пробил ножницами в падении после передачи Бена Вудберна — 4:1.



Добавим, что до старта сезона "Ливерпулю" остается сыграть с "Наполи" и "Торино", тогда как "Юнайтед" проведет матчи против "Реала" и "Баварии".





Xherdan Shaqiri's first Liverpool goal is a bicycle kick against Man United.. pic.twitter.com/6RKbut7a1W