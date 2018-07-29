"Вест Хэм" не продаст Хавьера Эрнандеса
Спортивный директор "Вест Хэма" Марио Усильос заявил, что его клуб не собирается продавать нападающего Хавьера Эрнадеса.
Вернувшись в Премьер-Лигу прошлым летом из "Байера", уже в январе экс-игрок "Манчестер Юнайтед" стал задумываться о смене клуба. Об этом неоднократно говорили сам Чичарито и его агент.
Однако Мануэль Пеллегрини, заступивший на тренерский мостик "молотобойцев" этим летом, не планирует отпускать 30-летнего мексиканца, который недавно приступил к тренировкам после выступления на ЧМ-2018.
"Предложения? Уверен, их не будет, потому что люди знают, что он принадлежит нам. В данный момент он совершенно не для продажи".
"От стиля Пеллегрини больше всегда выигрывают атакующие игроки, потому что этот стиль строится на владении мячом, на атаках, на достижении чужой штрафной и создании моментов. Особенно хорошо себя чувствуют нападающие при такой игре", — сообщил Усильос Marca Claro.
29.07.2018 00:05
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С такой причесочкой и позой ему только к гейгуннерам. Еще тот любитель подставить свои губы для вождения по ним шершавым мухомором. Красноносый алкаш, собственно, его за это умение и приобрел. Скриньте.
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зачем им этот неликвид? тем более замарался об мю
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