"Эвертон" договорился о покупке Диня
"Эвертон" приблизился к своему второму летнему приобретению, согласовав стоимость левого защитника "Барселоны" Люки Диня в размере 25 миллионов евро (22 млн. фунтов), включая бонусы.
Оформив переход нападающего Ришарлисона из "Уотфорда" за 40 миллионов фунтов, "ириски" бросили все силы на переговоры с "Барселоной" по Диню и его одноклубнику Йерри Мине.
На текущей неделе спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс лично отправился в Каталонию, и это принесло свои плоды. Два клуба полностью договорились по стоимости Диня — как по фиксированной части, так и по бонусной шкале, утверждает Goal.
Предполагается, что Люка не будет колебаться насчет перехода в мерсисайдский клуб. 25-летний француз отчаялся стать основным игроком в "Барселоне", где в минувшем сезоне он вчистую проигрывал конкуренцию Жоржи Альбе и от того не попал в заявку своей сборной на ЧМ-2018.
В "Эвертоне" у Диня будет гораздо менее грозный конкурент в лице 33-летнего Лейтона Бэйнса, который в своем 10-м сезоне за клуб заметно сдал.
28.07.2018 22:40
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Удачи нашим братишкам в борьбе за 5 место с челси и арсеналом
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Чет Эвертон совсем не умеет тратить. Каких то 2 средних игроков купил за 85 млн фунтов. К слову ЛФК купил Фабиньо и Кейта за примерно такую же сумму. Сравнение классов данных игроков считаю оскорблением)
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Сильная покупка. Эвертон свою сотку этим летом всяко потратит.
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