"Эвертон" договорился о покупке Диня

"Эвертон" приблизился к своему второму летнему приобретению, согласовав стоимость левого защитника "Барселоны" Люки Диня в размере 25 миллионов евро (22 млн. фунтов), включая бонусы.

Оформив переход нападающего Ришарлисона из "Уотфорда" за 40 миллионов фунтов, "ириски" бросили все силы на переговоры с "Барселоной" по Диню и его одноклубнику Йерри Мине.



На текущей неделе спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс лично отправился в Каталонию, и это принесло свои плоды. Два клуба полностью договорились по стоимости Диня — как по фиксированной части, так и по бонусной шкале, утверждает Goal.



Предполагается, что Люка не будет колебаться насчет перехода в мерсисайдский клуб. 25-летний француз отчаялся стать основным игроком в "Барселоне", где в минувшем сезоне он вчистую проигрывал конкуренцию Жоржи Альбе и от того не попал в заявку своей сборной на ЧМ-2018.



В "Эвертоне" у Диня будет гораздо менее грозный конкурент в лице 33-летнего Лейтона Бэйнса, который в своем 10-м сезоне за клуб заметно сдал.