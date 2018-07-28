"Эвертон" договорился о покупке Диня

Люка Динь "Эвертон" приблизился к своему второму летнему приобретению, согласовав стоимость левого защитника "Барселоны" Люки Диня в размере 25 миллионов евро (22 млн. фунтов), включая бонусы.

Оформив переход нападающего Ришарлисона из "Уотфорда" за 40 миллионов фунтов, "ириски" бросили все силы на переговоры с "Барселоной" по Диню и его одноклубнику Йерри Мине.

На текущей неделе спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс лично отправился в Каталонию, и это принесло свои плоды. Два клуба полностью договорились по стоимости Диня — как по фиксированной части, так и по бонусной шкале, утверждает Goal.

Предполагается, что Люка не будет колебаться насчет перехода в мерсисайдский клуб. 25-летний француз отчаялся стать основным игроком в "Барселоне", где в минувшем сезоне он вчистую проигрывал конкуренцию Жоржи Альбе и от того не попал в заявку своей сборной на ЧМ-2018.

В "Эвертоне" у Диня будет гораздо менее грозный конкурент в лице 33-летнего Лейтона Бэйнса, который в своем 10-м сезоне за клуб заметно сдал.



Метки Барселона, Динь, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2018 22:40

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 28.07.2018 23:19 # tigerpool
    Удачи нашим братишкам в борьбе за 5 место с челси и арсеналом

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  2. recyjoed 28.07.2018 22:53 # recyjoed
    Чет Эвертон совсем не умеет тратить. Каких то 2 средних игроков купил за 85 млн фунтов. К слову ЛФК купил Фабиньо и Кейта за примерно такую же сумму. Сравнение классов данных игроков считаю оскорблением)

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  3. brown-ale 28.07.2018 22:52 # brown-ale
    Сильная покупка. Эвертон свою сотку этим летом всяко потратит.

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