"Фулхэм" согласовал стоимость Митровича

"Фулхэм", наконец, согласовал компенсацию за нападающего "Ньюкасла" Александара Митровича в размере 20 миллионов фунтов.

Напомним, Митрович провел на "Крэйвен Коттадж" вторую половину минувшего сезона и помог "дачникам" выйти в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа.



Естественно, "Фулхэм" выразил желание вернуть 23-летнего серба, забившего 12 голов в 20 матчах за лондонский клуб, однако переговоры насчет постоянного трансфера получились невероятно сложными.



И все-таки по прошествии нескольких недель интенсивных переговоров компромисс был найден, сообщает Sky Sports. Митрович уже покинул тренировочный лагерь "сорок" в Португалии и направился к "дачникам", чтобы уладить последние формальности.



Добавим, что после своего перехода из "Андерлехта" в 2015 году Александар сыграл 72 матча за "Ньюкасл" и забил 17 голов.