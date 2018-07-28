Гвардиола рассказал, какого игрока может купить "Сити"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что какое качество будет определяющим, если его клуб еще кого-нибудь купит в остатке трансферного окна.

После завоевания титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне "горожане" пока усилились лишь вингером Риядом Махрезом, приглашенным из "Лестера" за 60 миллионов фунтов.

Гвардиола все еще открыт к одному приобретению, но предъявляет особенные требования к своему потенциальному новичку. Это должен быть не только классный игрок, но и хороший человек.

"Личность — это самое важное. Ты должны знать, что это за человек".

"Мне нравится работать с приятными людьми. Я ненавижу работать с людьми, которые не испытывают уважения к своим партнерам по команде, тренеру или клубу".

"Конечно, навыки тоже важны — ты должен быть мастером на поле".

"Если мы еще подпишем игрока, то только одного. В данный момент мы рассчитываем на тех, кто у нас есть".

"Трансферы стали такими дорогими. Мы много потратили в прошлом году, потому что у нас была старая команда. Мы продолжим развиваться с имеющимися игроками и, возможно, еще одним новым", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2018 21:00

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  1. bes-ter 28.07.2018 21:14 # bes-ter
    Пусть меня возьмут... я душа компании. Посижу на лавке, возникать не буду

    (ответить)

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