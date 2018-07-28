Старридж нацелен на ЧМ-2022

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж заявил, что ставит перед собой цель отправиться на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре со сборной Англии.

Приняв участие в пяти квалификационных матчах ЧМ-2018, Старридж не попал в заявку англичан на мундиаль в России. Однако 28-летний нападающий не отчаивается и уже строит планы на следующее мировое первенство.



"Никогда нельзя сказать, что было бы, попади я в заявку, как и нельзя сказать: "Я должен бы поехать туда".



"Я помог им попасть на Чемпионат Мира, я забил несколько голов на пути туда, однако я рад за каждого, и такие вещи нельзя воспринимать как нечто личное".



"Я обожаю Гарета Саутгейта. Думаю, он славный малый. Он проделал чертовски большую работу. Думаю, он принесет нам успех, и я думаю, парни замечательно выступили на Чемпионате Мира, куда я не смог отправиться".



"Они заставили страну гордиться собой. Каждый испытывал чувство гордости. Будучи болельщиком, я не был рад, что не поехал туда, но был рад за парней".



"Я постараюсь быть на следующем Чемпионате Мира, 100 процентов", — сообщил Старридж ESPN.