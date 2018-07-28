Старридж нацелен на ЧМ-2022

Даниэль Старридж Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж заявил, что ставит перед собой цель отправиться на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре со сборной Англии.

Приняв участие в пяти квалификационных матчах ЧМ-2018, Старридж не попал в заявку англичан на мундиаль в России. Однако 28-летний нападающий не отчаивается и уже строит планы на следующее мировое первенство.

"Никогда нельзя сказать, что было бы, попади я в заявку, как и нельзя сказать: "Я должен бы поехать туда".

"Я помог им попасть на Чемпионат Мира, я забил несколько голов на пути туда, однако я рад за каждого, и такие вещи нельзя воспринимать как нечто личное".

"Я обожаю Гарета Саутгейта. Думаю, он славный малый. Он проделал чертовски большую работу. Думаю, он принесет нам успех, и я думаю, парни замечательно выступили на Чемпионате Мира, куда я не смог отправиться".

"Они заставили страну гордиться собой. Каждый испытывал чувство гордости. Будучи болельщиком, я не был рад, что не поехал туда, но был рад за парней".

"Я постараюсь быть на следующем Чемпионате Мира, 100 процентов", — сообщил Старридж ESPN.



Метки Ливерпуль, сборная Англии, Старридж, ЧМ-2018, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2018 20:00

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  1. dexter 28.07.2018 20:41 # dexter
    В 2022 паралимпиада что ли?

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  2. liverpool1892est 28.07.2018 20:22 # liverpool1892est
    Хватит писать про это ебаное стекло!!!

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  3. recyjoed 28.07.2018 20:11 # recyjoed
    Стекло завершит карьеру в 31. Но был бы рад ошибиться

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