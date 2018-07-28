Озил может стать капитаном "Арсенала" на постоянной основе

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что полузащитник Месут Озил может стать капитаном команды на постоянной основе.

Эту бурную неделю, на которой Озил объявил о завершении карьеры в сборной Англии, Месут смог закончить на мажорной ноте. В течение 64 минут товарищеского матча против ПСЖ в Сингапуре 29-летний полузащитник был капитаном "канониров".



Поскольку ранее этим летом Пер Мертезакер повесил бутсы на гвоздь, а Лоран Косьелни будет отсутствовать до конца календарного года с травмой, Месут становится тем, кто будет претендовать на повязку на постоянной основе на старте сезона. По словам Эмери, Озил — один из его "пяти капитанов".



"Думаю, он может справляться с этой ответственностью и быть капитаном, но не забывайте Косьелни, потому что он тоже капитан".



"Петр Чех и Аарон Рэмси тоже были капитанами в товарищеских матчах. Думаю, я попробую в этой роли еще одного игрока", — цитирует Эмери Evening Standard.