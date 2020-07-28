"Боруссия" готова продать Пулишича за 65 миллионов фунтов
Дортмундская "Боруссия" готова продать своего атакующего полузащитника Кристиана Пулишича этим летом за 65 миллионов фунтов.
Игрок сборной США уже давно находится на радаре у ведущих клубов Европы, включая "Ливерпуль", "Челси", "Баварию" и "Реал".
Как стало известно Daily Mail, "Боруссия" приняла решение продать свою восходящую звезду. В Дортмунде посчитали, что сейчас благоприятная ситуация для этого, ведь от действующего контракта Пулишича остается два года, а вдобавок Кристиан очень ярко проводит американское турне, лишь увеличив уровень интереса к себе.
Главным конкурентом представителей Премьер-Лиги в борьбе за 19-летнего Пулишича может стать "Бавария", которая изначально планировала покупку игрока на следующее лето, но теперь может ускорить свои планы.
По информации издания, "Боруссия" уже вовсю контактирует с заинтересованными клубами, подтвердив, что Кристиан доступен для трансфера по установленной цене в 65 млн. фунтов.
28.07.2018 18:00
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Последние комментарии:
дэйли мэйл
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таким ценником рекорд не побьешь, так бы Клопп прикупил на лавку канеш.
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Он будущий топарь, но 65 ту мач. 40 дал бы.
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Идеально бы заменил Азара или Лаллану.
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с продажи Коутиньо еще что то должно было остаться,Лфк - действуй
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есть уже один пиндос, Миазгой зовут
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