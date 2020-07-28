"Боруссия" готова продать Пулишича за 65 миллионов фунтов

Дортмундская "Боруссия" готова продать своего атакующего полузащитника Кристиана Пулишича этим летом за 65 миллионов фунтов.

Игрок сборной США уже давно находится на радаре у ведущих клубов Европы, включая "Ливерпуль", "Челси", "Баварию" и "Реал".



Как стало известно Daily Mail, "Боруссия" приняла решение продать свою восходящую звезду. В Дортмунде посчитали, что сейчас благоприятная ситуация для этого, ведь от действующего контракта Пулишича остается два года, а вдобавок Кристиан очень ярко проводит американское турне, лишь увеличив уровень интереса к себе.



Главным конкурентом представителей Премьер-Лиги в борьбе за 19-летнего Пулишича может стать "Бавария", которая изначально планировала покупку игрока на следующее лето, но теперь может ускорить свои планы.



По информации издания, "Боруссия" уже вовсю контактирует с заинтересованными клубами, подтвердив, что Кристиан доступен для трансфера по установленной цене в 65 млн. фунтов.