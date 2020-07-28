"Боруссия" готова продать Пулишича за 65 миллионов фунтов

Кристиан Пулишич Дортмундская "Боруссия" готова продать своего атакующего полузащитника Кристиана Пулишича этим летом за 65 миллионов фунтов.

Игрок сборной США уже давно находится на радаре у ведущих клубов Европы, включая "Ливерпуль", "Челси", "Баварию" и "Реал".

Как стало известно Daily Mail, "Боруссия" приняла решение продать свою восходящую звезду. В Дортмунде посчитали, что сейчас благоприятная ситуация для этого, ведь от действующего контракта Пулишича остается два года, а вдобавок Кристиан очень ярко проводит американское турне, лишь увеличив уровень интереса к себе.

Главным конкурентом представителей Премьер-Лиги в борьбе за 19-летнего Пулишича может стать "Бавария", которая изначально планировала покупку игрока на следующее лето, но теперь может ускорить свои планы.

По информации издания, "Боруссия" уже вовсю контактирует с заинтересованными клубами, подтвердив, что Кристиан доступен для трансфера по установленной цене в 65 млн. фунтов.



Метки Боруссия, Ливерпуль, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 876

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  1. lfcynwa 28.07.2018 18:23 # lfcynwa
    дэйли мэйл

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  2. alexomck 28.07.2018 18:18 # alexomck
    таким ценником рекорд не побьешь, так бы Клопп прикупил на лавку канеш.

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  3. gerrard08 28.07.2018 18:14 # gerrard08
    Он будущий топарь, но 65 ту мач. 40 дал бы.

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  4. brown-ale 28.07.2018 18:10 # brown-ale
    Идеально бы заменил Азара или Лаллану.

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  5. mcferson 28.07.2018 18:04 # mcferson
    с продажи Коутиньо еще что то должно было остаться,Лфк - действуй

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  6. monsieurgood 28.07.2018 18:02 # monsieurgood
    есть уже один пиндос, Миазгой зовут

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