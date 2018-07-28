Игроки "Сити" досрочно возвращаются из отпуска

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что его игроки, задержавшиеся на Чемпионате Мира в России, досрочно возвращаются из отпуска.

На ЧМ-2018 "горожане" делегировали сразу 16 игроков, и хотя правила ФИФА гарантируют таким футболистам три недели отдыха после мундиаля, большинство из них уже или приступили к тренировкам, или собираются сделать это в ближайшие дни.



Таким образом, в матче за Суперкубок Англии против "Челси" 5 августа Гвардиола будет лишен только двух игроков первой команды.



"Большинство из них возвращается. У нас будет всего четыре или пять дней, чтобы подготовиться к нашему первому финалу (Суперкубку Англии), поэтому мы должны адаптироваться".



"Некоторые из них возвращаются до, некоторые возвращаются после финала. Мы нуждаемся в игроках к финалу, но если они не вернутся, мы сыграем с теми, кто у нас есть".



"Это не идеальная ситуация, потому что мы предпочитаем быть вместе, но остальные тренеры в таких же условиях — календарь есть календарь, и мы должны подстроиться под него".



"Мы уже провели один предсезонный период, а теперь нам нужно устроить другой предсезонный период. Я бы предпочел, чтобы все они вернулись как можно скорее, но это невозможно", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.