Игроки "Сити" досрочно возвращаются из отпуска
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что его игроки, задержавшиеся на Чемпионате Мира в России, досрочно возвращаются из отпуска.
На ЧМ-2018 "горожане" делегировали сразу 16 игроков, и хотя правила ФИФА гарантируют таким футболистам три недели отдыха после мундиаля, большинство из них уже или приступили к тренировкам, или собираются сделать это в ближайшие дни.
Таким образом, в матче за Суперкубок Англии против "Челси" 5 августа Гвардиола будет лишен только двух игроков первой команды.
"Большинство из них возвращается. У нас будет всего четыре или пять дней, чтобы подготовиться к нашему первому финалу (Суперкубку Англии), поэтому мы должны адаптироваться".
"Некоторые из них возвращаются до, некоторые возвращаются после финала. Мы нуждаемся в игроках к финалу, но если они не вернутся, мы сыграем с теми, кто у нас есть".
"Это не идеальная ситуация, потому что мы предпочитаем быть вместе, но остальные тренеры в таких же условиях — календарь есть календарь, и мы должны подстроиться под него".
"Мы уже провели один предсезонный период, а теперь нам нужно устроить другой предсезонный период. Я бы предпочел, чтобы все они вернулись как можно скорее, но это невозможно", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
28.07.2018 17:00
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