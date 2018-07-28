"Тоттенхэм" вышел из борьбы за Мартиаля

"Тоттенхэм" более не претендует на нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля и зашел в тупик в переговорах по полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу.

Команда Маурисио Почеттино, завершившая прошлый сезон Премьер-Лиги на третьем месте, до сих пор не получила никакого усиления в это трансферное окно.



Как стало известно ESPN, пока "шпоры" даже не приблизились к своему первому приобретению. Лондонский клуб решил свернуть свои планы по покупке Мартиаля, несмотря на то, что 22-летний француз отчаянно рвется покинуть "Олд Траффорд".



Решение "Тоттенхэма" может быть связано с тем, что "Юнайтед" оценил Антони в 80 миллионов фунтов, а вдобавок не желает идти на сделку со своими конкурентами по Премьер-Лиге.



Также сообщается, что в переговорах "шпор" с "Астон Виллой" по 22-летнему Грилишу отсутствует какой-либо прогресс. Бирмингемский клуб решил свои финансовые проблемы за счет привлечения внешних инвестиций и более не обязан устраивать распродажу игроков.



Еще одна причина пассивности "Тоттенхэма" заключается в том, что "шпоры" хотят избежать конкуренции с более богатыми клубами и ждут, пока другие представители топ-6 завершат работу на трансферном рынке.