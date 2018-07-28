"Юнайтед" одолжил Бортвик-Джексона "Сканторпу"
"Манчестер Юнайтед" одолжил своего молодого защитника Кэмерона Бортвик-Джексона "Сканторпу" из Лиги Один.
Бортвик-Джексон является продуктом академии "красных дьяволов", дебютировав за родной клуб еще в 2015 году. Правда, с тех пор 21-летний англичанин сыграл лишь 10 матчей за первую команду.
Также Кэмерон успел побывать в аренде в "Вулверхэмптоне" и "Лидсе". Теперь левого защитника ждет очередная командировка — в "Сканторп", который нацелен на выход в Чемпионшип в новом сезоне.
28.07.2018 15:00
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