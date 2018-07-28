"Эвертон" отклонит все предложения по Пикфорду

"Эвертон" не продаст своего голкипера Джордана Пикфорда – даже "Челси".

Накануне стало известно, что Пикфорд станет целью номер один для "Челси" на случай ухода Тибо Куртуа. "Синие" котируют Джордана выше Джека Бутланда из "Стоука", утверждает Sky Sports.



Спустя сутки издание Goal сообщило, что "Эвертон" отклонит любое предложения "Челси" по своему вратарю. Расставаться с новой звездой сборной Англии на "Гудисон Парк" не намерены.



Вдобавок "Эвертон" не хочет иметь никаких дел именно с "Челси". Отношения двух клубов испортились в связи с интересом "синих" к Россу Баркли и Джону Стоунсу в предыдущие годы.