"Эвертон" отклонит все предложения по Пикфорду

Джордан Пикфорд "Эвертон" не продаст своего голкипера Джордана Пикфорда – даже "Челси".

Накануне стало известно, что Пикфорд станет целью номер один для "Челси" на случай ухода Тибо Куртуа. "Синие" котируют Джордана выше Джека Бутланда из "Стоука", утверждает Sky Sports.

Спустя сутки издание Goal сообщило, что "Эвертон" отклонит любое предложения "Челси" по своему вратарю. Расставаться с новой звездой сборной Англии на "Гудисон Парк" не намерены.

Вдобавок "Эвертон" не хочет иметь никаких дел именно с "Челси". Отношения двух клубов испортились в связи с интересом "синих" к Россу Баркли и Джону Стоунсу в предыдущие годы.




Метки Пикфорд, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 28.07.2018 14:50

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  1. alexomck 28.07.2018 15:33 # alexomck
    останется челси с кабальерой и грином по итогу.

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  2. farot 28.07.2018 15:23 # farot
    Фух, слава Богу, Аллаху и Кришне.

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