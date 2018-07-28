Лакасетт просит "Арсенал" удержать Рэмси

Рэмси и Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт призывает клуб удержать полузащитника Аарона Рэмси, который, по его мнению, стал для "канониров" настоящей легендой.

На этой неделе Рэмси намекнул, что даже не близок к подписанию нового контракта с "Арсеналом", из-за чего "пушкари" могут продать валлийца уже этим летом. Лакасетт просит клуб не делать глупостей и пойти на условия Аарона.

"Аарон играет здесь уже десять лет, он стал легендой этого клуба. Мы уважаем все, что он сделал для "Арсенала", и, конечно, с его мастерством он мог бы помочь команде стать сильнее".

"Он обладает большим мастерством и лидерскими качествами. Он стал примером для молодых игроков, поэтому мы все хотим, чтобы Аарон остался", - цитирует француза Sky Sports.




Метки Арсенал, Лакасетт, Рэмси

Автор foxmcfc   

Дата 28.07.2018 14:00

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  1. leon-britton 28.07.2018 14:37 # leon-britton
    Обоих гнать в шею с этой помойки, проведя шершавым мухомором по губам. Скриньте.

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  2. element-ekb 28.07.2018 14:01 # element-ekb
    Мы должны сохранить его. Лидер.

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