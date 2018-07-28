Лакасетт просит "Арсенал" удержать Рэмси

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт призывает клуб удержать полузащитника Аарона Рэмси, который, по его мнению, стал для "канониров" настоящей легендой.

На этой неделе Рэмси намекнул, что даже не близок к подписанию нового контракта с "Арсеналом", из-за чего "пушкари" могут продать валлийца уже этим летом. Лакасетт просит клуб не делать глупостей и пойти на условия Аарона.



"Аарон играет здесь уже десять лет, он стал легендой этого клуба. Мы уважаем все, что он сделал для "Арсенала", и, конечно, с его мастерством он мог бы помочь команде стать сильнее".



"Он обладает большим мастерством и лидерскими качествами. Он стал примером для молодых игроков, поэтому мы все хотим, чтобы Аарон остался", - цитирует француза Sky Sports.