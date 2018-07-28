Клопп купил Алиссона не потому, что Кариус провалил финал Лиги Чемпионов

Лорис Кариус Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что провальная игра Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов никоим образом не повлияла на решение купить голкипера "Ромы" Алиссона.

Потратив 67 миллионов фунтов на Алиссона, "красные" решили вратарскую проблему, которая дала о себе знать в финале Лиги Чемпионов с "Реалом". Однако Клопп уверяет: ошибки Кариуса в Киеве стали далеко не главной причиной, почему клуб подписал бразильца.

"Если бы мы победили в финале, а Алиссон был доступен для покупки, мы бы все равно его подписали. Он тот вратарь, которого мы очень хотели видеть у себя".

"Остальные наши вратари тоже очень хороши. То же самое с полузащитниками. Мы могли бы сказать Фабиньо, что у нас полно игроков на его позиции, но мы хотели сделать шаг вперед. В этом и заключается работа на трансферном рынке", - сообщил Клопп Goal.




Метки Алиссон, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 28.07.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 28.07.2018 13:38 # kojan
    мы так и подумали, деньги некуда девать. Лукавит ди джей, из Киева приехали по уши в дерьме. Вот и заштопали геморрой за 67 млн.

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  2. alexomck 28.07.2018 13:33 # alexomck
    кого там купил Клопп? папа Генри дал денег на Фекира, а Клопп взял Алиссона в магазине. пора очки менять, да.

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  3. satellite 28.07.2018 13:16 # satellite
    Лжец.
    Если аллах существует, то он накажет клопа за травлю Кариеса, иначе аллах чмо, как и салах.

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  4. gio 28.07.2018 13:02 # gio
    " мы и так знали что он дно "

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