Клопп купил Алиссона не потому, что Кариус провалил финал Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что провальная игра Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов никоим образом не повлияла на решение купить голкипера "Ромы" Алиссона.

Потратив 67 миллионов фунтов на Алиссона, "красные" решили вратарскую проблему, которая дала о себе знать в финале Лиги Чемпионов с "Реалом". Однако Клопп уверяет: ошибки Кариуса в Киеве стали далеко не главной причиной, почему клуб подписал бразильца.



"Если бы мы победили в финале, а Алиссон был доступен для покупки, мы бы все равно его подписали. Он тот вратарь, которого мы очень хотели видеть у себя".



"Остальные наши вратари тоже очень хороши. То же самое с полузащитниками. Мы могли бы сказать Фабиньо, что у нас полно игроков на его позиции, но мы хотели сделать шаг вперед. В этом и заключается работа на трансферном рынке", - сообщил Клопп Goal.