Клопп купил Алиссона не потому, что Кариус провалил финал Лиги Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что провальная игра Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов никоим образом не повлияла на решение купить голкипера "Ромы" Алиссона.
Потратив 67 миллионов фунтов на Алиссона, "красные" решили вратарскую проблему, которая дала о себе знать в финале Лиги Чемпионов с "Реалом". Однако Клопп уверяет: ошибки Кариуса в Киеве стали далеко не главной причиной, почему клуб подписал бразильца.
"Если бы мы победили в финале, а Алиссон был доступен для покупки, мы бы все равно его подписали. Он тот вратарь, которого мы очень хотели видеть у себя".
"Остальные наши вратари тоже очень хороши. То же самое с полузащитниками. Мы могли бы сказать Фабиньо, что у нас полно игроков на его позиции, но мы хотели сделать шаг вперед. В этом и заключается работа на трансферном рынке", - сообщил Клопп Goal.
28.07.2018 13:00
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Последние комментарии:
мы так и подумали, деньги некуда девать. Лукавит ди джей, из Киева приехали по уши в дерьме. Вот и заштопали геморрой за 67 млн.
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кого там купил Клопп? папа Генри дал денег на Фекира, а Клопп взял Алиссона в магазине. пора очки менять, да.
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Лжец.
Если аллах существует, то он накажет клопа за травлю Кариеса, иначе аллах чмо, как и салах.
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" мы и так знали что он дно "
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