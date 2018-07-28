Пьянич не представляет себя в "Сити"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич положил конец слухам о своем будущем, заявив, что не перейдет в "Манчестер Сити" до закрытия трансферного окна.

Слухи насчет возможного перехода Пьянича из "Ювентуса" в "Сити" не утихли даже после того, как главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола рассказал, что не заинтересован в услугах боснийца.



Прояснил ситуацию сам игрок. По словам Пьянича, он не понимает, откуда вообще взялась информация о его трансфере: свое будущее он связывает исключительно с "Ювентусом".



"Я работаю изо всех сил и вообще счастлив быть здесь. Я знаю, как работает трансферный рынок, но, как я уже сказал, я доволен обстановкой в "Ювентусе" и своим положением здесь", - цитирует Пьянича Daily Mirror.