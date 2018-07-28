Старридж связывает свое будущее с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж заявил, что у него никогда не было конфликта с главным тренером Юргеном Клоппа, а свое будущее он связывает с мерсисайдским клубом.

Пока лидеры "Ливерпуля" находились в отпуске, Старридж блестяще провел несколько предсезонных матчей и впечатлил Клоппа после неудачной аренды в "Вест Бромвиче". Теперь Даниэль надеется перезапустить свою карьеру на "Энфилде".



"У меня никогда не было конфликта с руководством, у меня никогда не было никаких проблем с тренером или персоналом. Мне нравится быть здесь".



"Мое возвращение можно сравнить с воссоединением с девушкой. Сначала ты думаешь, что все кончено, вы расходитесь, но затем ты понимаешь, что на самом деле все было довольно мило".



"Конечно, никто не знает, что подбросит нам судьба, но сейчас я наслаждаюсь своей игрой. Мне не терпится начать сезон и снова помогать команде", - сообщил Старридж в интервью ESPN.