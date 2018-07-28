Старридж связывает свое будущее с "Ливерпулем"
Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж заявил, что у него никогда не было конфликта с главным тренером Юргеном Клоппа, а свое будущее он связывает с мерсисайдским клубом.
Пока лидеры "Ливерпуля" находились в отпуске, Старридж блестяще провел несколько предсезонных матчей и впечатлил Клоппа после неудачной аренды в "Вест Бромвиче". Теперь Даниэль надеется перезапустить свою карьеру на "Энфилде".
"У меня никогда не было конфликта с руководством, у меня никогда не было никаких проблем с тренером или персоналом. Мне нравится быть здесь".
"Мое возвращение можно сравнить с воссоединением с девушкой. Сначала ты думаешь, что все кончено, вы расходитесь, но затем ты понимаешь, что на самом деле все было довольно мило".
"Конечно, никто не знает, что подбросит нам судьба, но сейчас я наслаждаюсь своей игрой. Мне не терпится начать сезон и снова помогать команде", - сообщил Старридж в интервью ESPN.
28.07.2018 11:00
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канеш, кому ещё нужен ленивый инвалид с такой личкой. будет до конца контракта здесь изображать, благо, не долго осталось.
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Ну ещё бы, когда Ливерпуль наконец-то становится реальной силой, то можно и примазаться к этому делу, особенно, когда ты в этом деле почти не участвуешь, сидя на жирном контракте.
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