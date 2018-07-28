"Юнайтед" сохранит Байи, но Рохо может уйти

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи получил гарантии относительно своего будущего на "Олд Траффорд", тогда как его конкурент по позиции Маркос Рохо принялся искать себе новый клуб.

Ожидается, что до закрытия летнего трансферного окна "красные дьяволы" крупно потратятся на центрального защитника топ-уровня. По слухам, "Юнайтед" уже контактирует с "Лестером" насчет Харри Магуайра, а параллельно пытается согласовать компенсацию за Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма".



Одновременно с этим пресса принялась спекулировать насчет того, кто из имеющихся в распоряжении Жозе Моуриньо центральных защитников уступит свое место новичку. Manchester Evening News утверждает, что Байи переживать за свое будущее не стоит.



И хотя в заключительные пару месяцев прошлого сезона 24-летний ивуариец отметился только двумя появлениями в стартовом составе, клуб заверил Эрика, что тот по-прежнему входит в планы Моуриньо.



Совершенно другая ситуация с Рохо, который лишь в марте заключил новый трехлетний контракт. Маркос уже вернулся из отпуска после своего выступления за сборную Аргентины на ЧМ-2018, но отправился не в Америку, где "дьяволы" проводят свое турне, а в Манчестер, чтобы разобраться со своим будущим.



Как добавляет The Telegraph, 28-летний Рохо может быть доступен за 25 миллионов фунтов. Интерес к Маркосу уже проявил новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон", однако проблемой может стать зарплата защитника в размере 160 тыс. фунтов в неделю.