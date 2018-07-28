Три клуба Премьер-Лиги пытаются купить Моусона

"Фулхэм", "Бернли" и "Вест Хэм" ведут переговоры о приобретении центрального защитника "Суонси" Алфи Моусона.

Несмотря на выбывание "лебедей" из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона, сам Моусон оставил весьма приятное впечатление своей игрой, а в марте даже впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.



Как утверждает Sky Sports, "Суонси" хочет за свою звезду более 20 миллионов фунтов, даже несмотря на то, что прямо сейчас Алфи все еще восстанавливается после операции на колене, перенесенной в конце сезона.



Сообщается, что "Вест Хэм", ранее этим летом купивший у "Суонси" голкипера Лукаша Фабиански, сделал уже несколько предложений по 24-летнему защитнику, но пока безуспешно.



Также заполучить Моусона жаждет "Бернли", который находится в поисках усиления под свою первую за последний 51 год европейскую кампанию.



А в последние 24 часа интерес к Алфи также обозначил новичок Премьер-Лиги "Фулхэм", который в это окно уже укрепил центр обороны с помощью Максима Ле Маршона, приглашенного из "Ниццы".