Клопп ответил на слова Моуриньо насчет трофея

Жозе Моуриньо и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не воспринимает всерьез слова своего коллеги Жозе Моуриньо, который выразил мнение, что "красные" обязаны выиграть трофей в следующем сезоне.

В это трансферное окно "Ливерпуль" потратил более 170 миллионов фунтов, укрепив свой состав Алиссоном, Наби Кейта, Фабиньо и Джерданом Шакири.

На текущей неделе Моуриньо выразил мнение, что теперь Клопп будет под давлением из-за столь впечатляющих инвестиций. По мнению наставника "Манчестер Юнайтед", Юрген просто не может завершить новый сезон с пустыми руками.

Однако сам Клопп склонен воспринимать эти слова как очередные "игры разума" со стороны Жозе. Немец не думает, что его будущее в клубе зависит от того, прервет ли "Ливерпуль" свою бестрофейную серию.

"Как я могу это прокомментировать? Жозе может говорить, что пожелает, если честно. Меня не сильно интересует "Манчестер Юнайтед", и я практически уверен, что они будут покупать в следующие дни, но мы и сами знаем, какая на нас лежит ответственность".

"Мы ощущаем ответственность лишь перед нашими болельщиками, владельцами, болельщиками по всему миру и никем другим. Такова ситуация".

"Мы амбициозны, и мы никогда не давали повода в этом усомниться. Мы обязаны давать результат — какой именно, я пока не знаю".

"Чувствую ли я, что должен выиграть Премьер-Лигу? Я так не думаю. Разве меня уволят, если я этого не сделаю? Это зависит от футбола, в который мы будем играть"

"Важная часть нашей работы состоит в том, чтобы играть в футбол, который нравится нашим поклонникам. Так было в прошлом году и, наверное, годом прежде, и теперь мы в ситуации, когда хотим сделать следующий шаг".

"Наши конкуренты не спят, и мы знаем это. Это означает, наша жизнь не будет проще, и для этого мы купили ряд игроков. Мы лишь чувствуем себя чуть лучше готовыми, чем в прошлом году. Вот и все", — цитирует Клоппа The Independent.



Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2018 08:00

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  1. ask 28.07.2018 09:25 # ask
    Обасцал пригородного цыгана

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  2. farot 28.07.2018 09:23 # farot
    разве что фанов подколол, ожидающих хоть какой-то официальный трофей над башкой Хендерсона увидеть

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  3. alexomck 28.07.2018 09:12 # alexomck
    Важная часть нашей работы состоит в том, чтобы играть в футбол, который нравится нашим поклонникам.

    Источник: http://fapl.ru/posts/64129/

    подколол Моура, Венгер бы ныть начал, а Конте смски с угрозами катать. ну что за топ.

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  4. electric 28.07.2018 08:19 # electric
    Красава. Норм приспустил автобусника.

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  5. mazinho-united 28.07.2018 08:07 # mazinho-united
    Солому стелет. Ну а на самом деле если не возьмет трофей, то подшатнеться кресло под ним. Колбаса теперь главный мешок всея апл, не хотят отставать от первого клуба ливерпуля-эвертона

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  6. danny949494 28.07.2018 08:02 # danny949494
    Максимум второсортный кубок.

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