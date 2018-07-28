Клопп ответил на слова Моуриньо насчет трофея
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не воспринимает всерьез слова своего коллеги Жозе Моуриньо, который выразил мнение, что "красные" обязаны выиграть трофей в следующем сезоне.
В это трансферное окно "Ливерпуль" потратил более 170 миллионов фунтов, укрепив свой состав Алиссоном, Наби Кейта, Фабиньо и Джерданом Шакири.
На текущей неделе Моуриньо выразил мнение, что теперь Клопп будет под давлением из-за столь впечатляющих инвестиций. По мнению наставника "Манчестер Юнайтед", Юрген просто не может завершить новый сезон с пустыми руками.
Однако сам Клопп склонен воспринимать эти слова как очередные "игры разума" со стороны Жозе. Немец не думает, что его будущее в клубе зависит от того, прервет ли "Ливерпуль" свою бестрофейную серию.
"Как я могу это прокомментировать? Жозе может говорить, что пожелает, если честно. Меня не сильно интересует "Манчестер Юнайтед", и я практически уверен, что они будут покупать в следующие дни, но мы и сами знаем, какая на нас лежит ответственность".
"Мы ощущаем ответственность лишь перед нашими болельщиками, владельцами, болельщиками по всему миру и никем другим. Такова ситуация".
"Мы амбициозны, и мы никогда не давали повода в этом усомниться. Мы обязаны давать результат — какой именно, я пока не знаю".
"Чувствую ли я, что должен выиграть Премьер-Лигу? Я так не думаю. Разве меня уволят, если я этого не сделаю? Это зависит от футбола, в который мы будем играть"
"Важная часть нашей работы состоит в том, чтобы играть в футбол, который нравится нашим поклонникам. Так было в прошлом году и, наверное, годом прежде, и теперь мы в ситуации, когда хотим сделать следующий шаг".
"Наши конкуренты не спят, и мы знаем это. Это означает, наша жизнь не будет проще, и для этого мы купили ряд игроков. Мы лишь чувствуем себя чуть лучше готовыми, чем в прошлом году. Вот и все", — цитирует Клоппа The Independent.
28.07.2018 08:00
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Обасцал пригородного цыгана
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разве что фанов подколол, ожидающих хоть какой-то официальный трофей над башкой Хендерсона увидеть
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Важная часть нашей работы состоит в том, чтобы играть в футбол, который нравится нашим поклонникам.
Источник: http://fapl.ru/posts/64129/
подколол Моура, Венгер бы ныть начал, а Конте смски с угрозами катать. ну что за топ.
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Красава. Норм приспустил автобусника.
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Солому стелет. Ну а на самом деле если не возьмет трофей, то подшатнеться кресло под ним. Колбаса теперь главный мешок всея апл, не хотят отставать от первого клуба ливерпуля-эвертона
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Максимум второсортный кубок.
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