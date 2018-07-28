"Кристал Пэлас" готов заплатить 20 миллионов фунтов за Ингса

"Кристал Пэлас" выразил готовность заплатить 20 миллионов фунтов за нападающего "Ливерпуля" Данни Ингса.

И хотя контракт Ингса истекает только через два года, по договоренности с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом 26-летний англичанин не полетел в турне по Америке, а остался на родине, чтобы уладить вопрос со своим будущим.



Экс-нападающий "Бернли" жаждет подыскать себе клуб, где бы он смог играть регулярно. Интерес к Ингсу проявляют "Лестер", "Ньюкасл" и "Саутгемптон", однако The Telegraph сообщает, что "Пэлас" опережает своих конкурентов в борьбе за Данни.



По информации издания, "орлы" уже установили контакт с "Ливерпулем" и обсуждают условия сделки. Сумма трансфера Ингса может составить 20 млн. фунтов плюс еще 5 млн. в виде бонусов.



Добавим, что за три сезона на "Энфилде" Ингс сыграл лишь 14 матчей в Премьер-Лиге. В 2015 году сами "красные" заплатили за Данни 8 млн. фунтов.