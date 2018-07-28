Клопп высказалася по поводу фола Рамоса на Салахе
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, наконец, прокомментировал один из ключевых эпизодов финала Лиги Чемпионов против "Реала", когда защитник "сливочных" Серхио Рамос грубо сыграл против нападающего "красных" Мохамеда Салаха.
К заключительному матчу клубного сезона 2017/18 Салах подошел в отличной форме, наколотив 44 гола за мерсисайдский клуб с учетом всех соревнований. Однако финал в Киеве был завершен для Мохамеда уже в первом тайме.
Схватив оппонента за руку, Рамос швырнул египтянина на газон, в результате чего Салах травмировал плечо и не смог продолжить игру, которая завершилась поражением "красных" со счетом 3:1. До сих пор Клопп хранил молчание по поводу этого инцидента, но теперь решил высказаться.
"Мы опять беремся за старое? Конечно, я пересматривал повторы. Кто-то показал мне их сразу после матча. Если вы посмотрите повторы и не связаны с "Реалом", то подумаете, что это было беспощадно и жестоко. Вы не подумаете: "Вау, хорошее единоборство".
"Эта была игровая ситуация, в которой Мо пытался сохранить у себя мяч, продвинуться вперед и ускорить игру. Почему-то никто не вспоминал об этом инциденте позже, когда этот рефери отправился на Чемпионат Мира, где обслуживал большие матчи".
"Думаю, это ситуация, в которой требовалось разобраться лучше. Если бы система VAR уже работала, ты должен был ей воспользоваться и сказал бы: "Что это вообще такое?" Это было жестоко".
"Я не думаю, что травма Мо была неизбежна в этой ситуации — ему не повезло, но подобные вещи недопустимы".
"Я не уверен, случится ли когда-нибудь подобное снова: ты идешь и бьешь локтем их голкипера, укладываешь на газон их бомбардира в центре поля словно рестлер и затем выигрываешь матч. Такова была история этого матча".
"Рамос затем произнес много слов, которые мне не нравятся. Мне как человеку не понравилась его реакция. Он будто: "А что такое? Чего они хотят? Это нормально". Нет, это не нормально".
"Если вы соберете все ситуации с участием Рамоса воедино, а я смотрю футбол с пяти лет, то вы увидите много подобного. Мир принимает, что ради победы в матче ты можешь использовать любое оружие. Наверное, люди ожидают этого и от меня. Но я не такой".
"Мы два года подряд первые в таблице фейр-плей. Это не так, что мы ставим перед собой соответствующую цель на старте сезона. Мы не говорим: "Давайте будем ласковыми и получим это звание".
"Мы агрессивны, но я всегда употребляю слово "законно". Если ты попробуешь сделать что-нибудь противозаконное, тебя накажут. Кто-нибудь это увидит и дисквалифицирует тебя на четыре или пять недель. Но в данном случае этого не произошло", — цитирует Клоппа ESPN.
28.07.2018 06:00
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После драки кулаками машет.
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Тоже самое он говорил и про дорогие трансферы. "Я не такой". Ухахахах. Чувствую Ливерпуль будет ломать всех в этом сезоне и удаляться
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Клопп ТОП
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