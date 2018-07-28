"Челси" хочет удержать Азара с помощью капитанской повязки

Эден Азар В надежде сохранить Эдена Азара "Челси" установил заградительную цену в более чем 200 миллионов фунтов и даже готов сделать бельгийского плеймейкера своим новым капитаном.

Ранее в этом месяце "Реал" попрощался с Криштиану Роналду и теперь, если верить слухам, жаждет пригласить 27-летнего Азара на роль своей новой первой скрипки.

Королевский клуб надеется воспользоваться тем, что Эден никак не соглашается продлить свой истекающий через два года контракта, хотя "синие" готовы увеличить его зарплату до 300 тыс. фунтов в неделю.

Как утверждает Daily Mail, продажа Эдена совершенно не входит в планы "Челси", но если до этого все же дойдет, "синие" потребуют, чтобы "Реал" установил новый мировой рекорд по сумме трансфера.

Впрочем, в данный момент на "Стэмфорд Бридж" даже не рассматривают вариант с продажей Азара и собираются сделать все возможное, чтобы не просто сохранить игрока, а склонить того к новой сделке.

По информации издания, новый рулевой "Челси" Маурицио Сарри даже задумывается о том, чтобы сделать Азара новым капитаном команды. Помимо Эдена, итальянский специалист также рассматривает на эту роль Сесара Аспиликуэту и Сеска Фабрегаса.

"Синие" надеются, что дополнительная ответственность поможет Азару отбросить мысли об уходе и связать свое будущее с клубом, за который он выступает с 2012 года.



Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2018 01:35

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  1. ccchelsea 28.07.2018 01:57 # ccchelsea
    Очередной вброс от обоссаной дейли фейл.

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  2. gidro-met 28.07.2018 01:51 # gidro-met
    Гляньте на таблицу: места а тройке распределятся как сейчас с 10 по 12... Арсенал как обычно первый.. с конца в большой шестерке. Челси обойдёт Эвертон. Тоттенхэм седьмой.

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  3. sisyazavr 28.07.2018 01:48 # sisyazavr
    Будет правильным решением отдать ему капитанскую повязку. Давно пора на новый уровень выходить

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