"Челси" хочет удержать Азара с помощью капитанской повязки

В надежде сохранить Эдена Азара "Челси" установил заградительную цену в более чем 200 миллионов фунтов и даже готов сделать бельгийского плеймейкера своим новым капитаном.

Ранее в этом месяце "Реал" попрощался с Криштиану Роналду и теперь, если верить слухам, жаждет пригласить 27-летнего Азара на роль своей новой первой скрипки.



Королевский клуб надеется воспользоваться тем, что Эден никак не соглашается продлить свой истекающий через два года контракта, хотя "синие" готовы увеличить его зарплату до 300 тыс. фунтов в неделю.



Как утверждает Daily Mail, продажа Эдена совершенно не входит в планы "Челси", но если до этого все же дойдет, "синие" потребуют, чтобы "Реал" установил новый мировой рекорд по сумме трансфера.



Впрочем, в данный момент на "Стэмфорд Бридж" даже не рассматривают вариант с продажей Азара и собираются сделать все возможное, чтобы не просто сохранить игрока, а склонить того к новой сделке.



По информации издания, новый рулевой "Челси" Маурицио Сарри даже задумывается о том, чтобы сделать Азара новым капитаном команды. Помимо Эдена, итальянский специалист также рассматривает на эту роль Сесара Аспиликуэту и Сеска Фабрегаса.



"Синие" надеются, что дополнительная ответственность поможет Азару отбросить мысли об уходе и связать свое будущее с клубом, за который он выступает с 2012 года.