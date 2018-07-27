Ньюкасл" согласовал покупку Йосинори Муто

"Ньюкасл" согласовал приобретение нападающего "Майнца" и сборной Японии Йосинори Муто. Сделка оценивается в 9.5 миллионов фунтов.

26-летний японец уже прошел медицинское обследование и согласовал условия личного контракта с "сороками", однако сделка будет завершена после того, как Муто получит разрешение на работу в Британии.



Многим болельщикам Йонсинори мог запомниться своей игрой на Чемпионате Мира в России, где сборная Японии добралась до 1/8 финала.



За "Майнц" Муто выступал с 2015 года, когда он был куплен у "Токио" за 2.5 миллиона фунтов. В течение этого времен Йосинори забил 20 голов в 66 матчах Бундеслиги.