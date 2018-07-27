Ньюкасл" согласовал покупку Йосинори Муто

Йосинори Муто "Ньюкасл" согласовал приобретение нападающего "Майнца" и сборной Японии Йосинори Муто. Сделка оценивается в 9.5 миллионов фунтов.

26-летний японец уже прошел медицинское обследование и согласовал условия личного контракта с "сороками", однако сделка будет завершена после того, как Муто получит разрешение на работу в Британии.

Многим болельщикам Йонсинори мог запомниться своей игрой на Чемпионате Мира в России, где сборная Японии добралась до 1/8 финала.

За "Майнц" Муто выступал с 2015 года, когда он был куплен у "Токио" за 2.5 миллиона фунтов. В течение этого времен Йосинори забил 20 голов в 66 матчах Бундеслиги.



Метки Майнц, Муто, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2018 23:55

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  1. brown-ale 28.07.2018 00:09 # brown-ale
    Если это замена Митровичу, то слабовато. Рафа похоже решил собрать всю сборную Казахстана. Сперва Ки, теперь Муто...

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