Мхитарян рад, что больше не играет у Моуриньо

Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян признался, что получает гораздо больше удовольствия от игры за "канониров", чем за свой предыдущий клуб "Манчестер Юнайтед".

Прошлой зимой Мхитарян, наконец, сбежал от Жозе Моуриньо, который заставляет "Юнайтед" играть в весьма прагматичный футбол с акцентом на оборону. Генрих рад, что спустя два года он снова в команде, которая любит атаковать и владеть мячом.



"Арсенал" приучил зрителей, что всегда играет в атакующий футбол. Под руководством Жозе мы играли немного иначе. Я никого за это не виню и не критикую. Просто у тренеров разная философия".



"С другой стороны, факт остается фактом: я наслаждаюсь своей игрой в "Арсенале" гораздо больше, чем в "Манчестер Юнайтед", - сообщил Мхитарян The Independent.