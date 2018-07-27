Мхитарян рад, что больше не играет у Моуриньо
Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян признался, что получает гораздо больше удовольствия от игры за "канониров", чем за свой предыдущий клуб "Манчестер Юнайтед".
Прошлой зимой Мхитарян, наконец, сбежал от Жозе Моуриньо, который заставляет "Юнайтед" играть в весьма прагматичный футбол с акцентом на оборону. Генрих рад, что спустя два года он снова в команде, которая любит атаковать и владеть мячом.
"Арсенал" приучил зрителей, что всегда играет в атакующий футбол. Под руководством Жозе мы играли немного иначе. Я никого за это не виню и не критикую. Просто у тренеров разная философия".
"С другой стороны, факт остается фактом: я наслаждаюсь своей игрой в "Арсенале" гораздо больше, чем в "Манчестер Юнайтед", - сообщил Мхитарян The Independent.
27.07.2018 23:00
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Админам пора самим новости генерировать. Нах всякие ссылки на какие-то издания, прямая речь и т.д., если в заголовке нет ничего общего с текстом, который далеко не все читают? Хуячь всякие высеры и отсебятину в стиле местных юзеров, и будете собирать тоже норм. Зато ближе к народу.
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Зачем тогда вообще было переходить в команду Моуриньо?
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Озин и Урюк самые депрессивные ребята в данном клубе... Как на них будут равняться новички??
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Больше жаль за то что МЮ тратит по пол миллиарда за трансферное окно, в основном на атакующих игроков. А игры как нет так и не было, да и вообще автобусы уже изжили себя.
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