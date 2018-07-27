Мхитарян рад, что больше не играет у Моуриньо

Мхитарян и Моуриньо Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян признался, что получает гораздо больше удовольствия от игры за "канониров", чем за свой предыдущий клуб "Манчестер Юнайтед".

Прошлой зимой Мхитарян, наконец, сбежал от Жозе Моуриньо, который заставляет "Юнайтед" играть в весьма прагматичный футбол с акцентом на оборону. Генрих рад, что спустя два года он снова в команде, которая любит атаковать и владеть мячом.

"Арсенал" приучил зрителей, что всегда играет в атакующий футбол. Под руководством Жозе мы играли немного иначе. Я никого за это не виню и не критикую. Просто у тренеров разная философия".

"С другой стороны, факт остается фактом: я наслаждаюсь своей игрой в "Арсенале" гораздо больше, чем в "Манчестер Юнайтед", - сообщил Мхитарян The Independent.




Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 27.07.2018 23:00

Количество просмотров Просмотров: 488

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 27.07.2018 23:32 # sausage
    Админам пора самим новости генерировать. Нах всякие ссылки на какие-то издания, прямая речь и т.д., если в заголовке нет ничего общего с текстом, который далеко не все читают? Хуячь всякие высеры и отсебятину в стиле местных юзеров, и будете собирать тоже норм. Зато ближе к народу.

    (ответить)

  2. suddenly 27.07.2018 23:20 # suddenly
    Зачем тогда вообще было переходить в команду Моуриньо?

    (ответить)

  3. makeewadim 27.07.2018 23:13 # makeewadim
    Озин и Урюк самые депрессивные ребята в данном клубе... Как на них будут равняться новички??

    (ответить)

  4. rayan 27.07.2018 23:04 # rayan
    Больше жаль за то что МЮ тратит по пол миллиарда за трансферное окно, в основном на атакующих игроков. А игры как нет так и не было, да и вообще автобусы уже изжили себя.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: