"Ливерпуль" обсуждает продажу Марковича
"Ливерпуль" ведет переговоры с двумя заинтересованными клубами, "Олимпиакосом" и "Стандартом", о продаже вингера Лазара Марковича.
Свой последний официальный матч за "красных" Маркович сыграл еще в мае 2015 против КПР — за пять месяцев до того, как Юрген Клопп сменил Брендана Роджерса на посту главного тренера мерсисайдского клуба.
За это время 24-летний серб, купленный Роджерсом четыре года назад у "Бенфики" за 20 миллионов фунтов, успел побывать в аренде в "Фенербахче", Спортинге", "Халле" и "Андерлехте".
В данный момент Лазар проводит предсезонную подготовку с командой Клоппа, однако будущего на "Энфилде" у него по-прежнему нет, о чем говорит ограниченное игровое время Марковича в матчах американского турне "Ливерпуля".
Как стало известно Sky Sports, прямо сейчас "Ливерпуль" общается с двумя потенциальными покупателями и надеется окончательно избавиться от Марковича в это трансферное окно.
27.07.2018 22:00
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Последние комментарии:
Надеюсь не дешевле Коута скинут...
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Обсуждает продажу Марковича на деньги с продажи Коутиньо
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Прикупили новых гаджетов. Настало время, скидывать старый хлам.
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