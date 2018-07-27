"Ливерпуль" обсуждает продажу Марковича

"Ливерпуль" ведет переговоры с двумя заинтересованными клубами, "Олимпиакосом" и "Стандартом", о продаже вингера Лазара Марковича.

Свой последний официальный матч за "красных" Маркович сыграл еще в мае 2015 против КПР — за пять месяцев до того, как Юрген Клопп сменил Брендана Роджерса на посту главного тренера мерсисайдского клуба.



За это время 24-летний серб, купленный Роджерсом четыре года назад у "Бенфики" за 20 миллионов фунтов, успел побывать в аренде в "Фенербахче", Спортинге", "Халле" и "Андерлехте".



В данный момент Лазар проводит предсезонную подготовку с командой Клоппа, однако будущего на "Энфилде" у него по-прежнему нет, о чем говорит ограниченное игровое время Марковича в матчах американского турне "Ливерпуля".



Как стало известно Sky Sports, прямо сейчас "Ливерпуль" общается с двумя потенциальными покупателями и надеется окончательно избавиться от Марковича в это трансферное окно.