Заха намекнул на уход из "Пэлас"

Уилфрид Заха Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха усилил спекуляции насчет своего будущего, сделав очередной намек на уход из клуба.

Ранее этим летом Уилфрид отклонил предложение о новом контракте, а затем уведомил "орлов" о своем желании покинуть "Селхерст Парк" в это трансферное окно.

Сегодня 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара вновь намекнул, что его будущее не связано с "Пэлас", опубликовав послание со скрытым смыслом в инстаграме.

"Сегодня тот день, когда я меняю все", — гласит сообщение, поспешно удаленное Захой.

Добавим, экс-игрока "Манчестер Юнайтед" называют в числе трансферных целей "Тоттенхэма", "Эвертона" и дортмундской "Боруссии".



Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2018 21:00

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