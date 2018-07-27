Заха намекнул на уход из "Пэлас"

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха усилил спекуляции насчет своего будущего, сделав очередной намек на уход из клуба.

Ранее этим летом Уилфрид отклонил предложение о новом контракте, а затем уведомил "орлов" о своем желании покинуть "Селхерст Парк" в это трансферное окно.



Сегодня 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара вновь намекнул, что его будущее не связано с "Пэлас", опубликовав послание со скрытым смыслом в инстаграме.



"Сегодня тот день, когда я меняю все", — гласит сообщение, поспешно удаленное Захой.



Добавим, экс-игрока "Манчестер Юнайтед" называют в числе трансферных целей "Тоттенхэма", "Эвертона" и дортмундской "Боруссии".