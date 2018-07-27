Беллерин: "Я очень счастлив в этом клубе"

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин в очередной раз заверил, что счастлив на "Эмирейтс".

Несмотря на то, что у Беллерина есть долгосрочный контракт, а совсем недавно Эктор взял 2-й номер в "Арсенале", его то и дело сватают в различные клубы, включая "Барселону", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".



23-летний испанец удивлен столь настойчивыми спекуляциями, которые не имеют под собой никакого основания. Беллерин счастлив и дальше выступать за "канониров".



"Это какое-то безумие, что люди постоянно задают мне эти вопросы. Несколько лет назад я заключил очень долгосрочный контракт. Я никогда не говорил, что хочу быть где-либо еще".



"Я очень счастлив в Лондоне. Я очень счастлив в этом клубе. Этот клуб сделал меня тем, кто я есть, и дал мне возможность стать футболистом, которым я являюсь сегодня. Поэтому я не хочу быть где-либо еще", — сообщил Беллерин Evening Standard.