Дармиан: "Я хочу уйти из "Юнайтед"

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан подтвердил, что хочет сменить клуб этим летом.

В товарищеском матче против "Милана" в минувшую среду Дармиан не только подменил Антонио Валенсию в составе, но и примерил капитанскую повязку. Однако это никак не повлияло на желание 28-летнего итальянца, в услугах которого заинтересованы "Ювентус" и "Интер", уйти.



"Я не думаю, что травма Антонио Валенсии серьезна. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать, но в данный момент он капитан, и он первый выбор тренера".



"Я хочу играть более регулярно. В прошлом сезоне я особо не играл, и я настроен изменить это. Именно поэтому я разговаривал с тренером и клубом насчет своего будущего. Я хочу уйти, но давайте посмотрим, что произойдет, потому что мы не можем знать наверняка".



"Да, возвращение в Италию — это вариант. Время покажет. Если честно, я нахожусь в ожидании. Если я останусь, я буду делать то, что делал до сих пор. Если я уйду, то ради хорошего предложения другой команды".



"Выступать за, возможно, лучший клуб в мире — это хорошо. Для меня честь быть здесь и играть за "Манчестер Юнайтед". Но нам всем приходится принимать решения в своей жизни", — цитирует Дармиана ESPN.