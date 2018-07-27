Тухель не претендовал на роль преемника Венгера в "Арсенале"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что никогда не претендовал на роль преемника Арсена Венгера в "Арсенале".

О том, что Венгер покинет лондонский клуб по окончании своего 22-го сезона, было объявлено еще 20 апреля. Несмотря на спекуляции относительно Тухеля, на тот момент Томас уже решил, что отправится в ПСЖ, чтобы сменить Унаи Эмери, который позже возглавил как раз "Арсенал".



"Если честно, я принял свое решение еще до того, как Арсен Венгер принял свое. Я никогда с ними не контактировал и решил отправиться в Париж до того, как Венгер принял решение уйти в отставку".



"Я не знаю, значилось ли мое имя когда-либо в списке возможных преемников. Я не думаю об этом, потому что в моей ситуации этот вопрос даже не возникал", — цитирует Тухеля Sky Sports.