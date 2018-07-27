Агент: "Ювентус" не хочет продавать Ругани"
Агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани заявил, что чемпионы Серии А не хотят продавать его клиента в "Челси".
По слухам, инициатором интереса "синих" к 23-летнему игроку сборной Италии является Маурицио Сарри, который с недавних пор возглавляет лондонский клуб.
Как утверждает Evening Standard, "Челси" уже договорился с Ругани об условиях личного контракта, но столкнулся с нежеланием "Ювентуса" отпускать своего игрока, и теперь этот трансфер находится под большим вопросом.
"Синим" очень нравится Ругани, и они сделали важное предложение насчет него. "Юве" в курсе интереса "Челси", но пока что они не хотят продавать игрока".
"Мы знаем, что у всего есть своя цена, и Ругани является тем защитником, который осчастливил бы тренера "Челси" и стал бы хорошей инвестицией для "Челси".
"Ругани хочет играть больше матчей, потому что чувствует, что обладает техническими и моральными качествами, чтобы построить карьеру по примеру Кьеллини и Бардзальи", — сообщил агент Давиде Торкья радистанции VS.
27.07.2018 18:45
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бля, сплавили им по-братски квадрата, а они жмотятся. куртизанки туринские
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О, это же "трагедия" для Челси
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Ожидаемо, Юве еще выдоит с денежных мешков лямов 70.
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