Агент: "Ювентус" не хочет продавать Ругани"

Агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани заявил, что чемпионы Серии А не хотят продавать его клиента в "Челси".

По слухам, инициатором интереса "синих" к 23-летнему игроку сборной Италии является Маурицио Сарри, который с недавних пор возглавляет лондонский клуб.



Как утверждает Evening Standard, "Челси" уже договорился с Ругани об условиях личного контракта, но столкнулся с нежеланием "Ювентуса" отпускать своего игрока, и теперь этот трансфер находится под большим вопросом.



"Синим" очень нравится Ругани, и они сделали важное предложение насчет него. "Юве" в курсе интереса "Челси", но пока что они не хотят продавать игрока".



"Мы знаем, что у всего есть своя цена, и Ругани является тем защитником, который осчастливил бы тренера "Челси" и стал бы хорошей инвестицией для "Челси".



"Ругани хочет играть больше матчей, потому что чувствует, что обладает техническими и моральными качествами, чтобы построить карьеру по примеру Кьеллини и Бардзальи", — сообщил агент Давиде Торкья радистанции VS.