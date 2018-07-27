Агент: "Ювентус" не хочет продавать Ругани"

Даниэле Ругани Агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани заявил, что чемпионы Серии А не хотят продавать его клиента в "Челси".

По слухам, инициатором интереса "синих" к 23-летнему игроку сборной Италии является Маурицио Сарри, который с недавних пор возглавляет лондонский клуб.

Как утверждает Evening Standard, "Челси" уже договорился с Ругани об условиях личного контракта, но столкнулся с нежеланием "Ювентуса" отпускать своего игрока, и теперь этот трансфер находится под большим вопросом.

"Синим" очень нравится Ругани, и они сделали важное предложение насчет него. "Юве" в курсе интереса "Челси", но пока что они не хотят продавать игрока".

"Мы знаем, что у всего есть своя цена, и Ругани является тем защитником, который осчастливил бы тренера "Челси" и стал бы хорошей инвестицией для "Челси".

"Ругани хочет играть больше матчей, потому что чувствует, что обладает техническими и моральными качествами, чтобы построить карьеру по примеру Кьеллини и Бардзальи", — сообщил агент Давиде Торкья радистанции VS.



Метки Ругани, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2018 18:45

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 27.07.2018 19:16 # monsieurgood
    бля, сплавили им по-братски квадрата, а они жмотятся. куртизанки туринские

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  2. staryi-eblan 27.07.2018 18:59 # staryi-eblan
    О, это же "трагедия" для Челси

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  3. brown-ale 27.07.2018 18:55 # brown-ale
    Ожидаемо, Юве еще выдоит с денежных мешков лямов 70.

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