"Бешикташ" обратился насчет Симона Миньоле

"Бешикташ" установил контакт с "Ливерпулем" и выразил заинтересованность в приобретении голкипера Симона Миньоле.

Напомним, Миньоле провел заключительные месяцы прошлого сезона на скамейке запасных, потому что главный тренер "красных" Юрген Клопп решил полностью довериться Лориса Кариусу.



Ранее в июле Клопп все-таки потратился на укрепление последнего рубежа, пригласив за 67 миллионов фунтов из "Ромы" Алиссона, который подвинул и Кариуса, и Миньоле — теперь Симон номинально является только третьим голкипером команды и рискует даже не попадать в заявки на матчи.



Как стало известно Sky Sports, этой ситуацией решил воспользоваться "Бешикташ", который находится в поисках нового первого номера с момента продажи Фабри в "Фулхэм" за 5 млн. фунтов на прошлой неделе.



Ожидается, что "Ливерпуль" не будет препятствовать уходу 30-летнего бельгийца, которого ранее этим летом связывали с переходом в "Барселону". В данный момент Миньоле оценивается примерно в 12 млн. фунтов.