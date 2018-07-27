"Вулверхэмптон" хочет купить Рохо или Пепе

Очередными трансферными целями "Вулверхэмптона" стали защитники Маркос Рохо из "Манчестер Юнайтед" и Пепе из "Бешикташа".

Как известно, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо жаждет приобрести центрального защитника топ-уровня к старту сезона, выбирая между Харри Магуайром из "Лестера" и Тоби Алдервейрелдом из "Тоттенхэма".



Если затея "красных дьяволов" окажется успешной, именно Рохо может стать тем, кто уступит свое место новичку. В таком случае, утверждает The Independent, "волки" попытаются воспользоваться ситуацией, чтобы приобрести 28-летнего аргентинца.



Альтернативным вариантом для амбициозного новичка Премьер-Лиги является опытнейший Пепе, у которого остается всего год по контракту с "Бешикташем", где он получает около 80 тысяч фунтов в неделю.



По информации Birmingham Mail, 35-летний Пепе, на счету которого 99 матчей за сборную Португалии, может быть доступен за 7 млн. фунтов.