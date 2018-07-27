Пикфорд — цель номер один "Челси" на замену Куртуа

"Челси" избрал Джордана Пикфорда из "Эвертона" своей приоритетной целью на случай расставания с голкипером Тибо Крутуа.

Ранее на текущей неделе пресса сообщала, что "синие" рассматривают варианты с приобретением Каспера Шмейхеля из "Лестера" и Джека Батленда из "Стоука", однако теперь Пикфорд потеснил этих двоих в шорт-листе лондонского клуба.



Впрочем, переманить Джордана будет невероятно сложно. Перебравшись на "Гудисон Парк" прошлым летом из "Сандерленда" за 30 миллионов фунтов, Пикфорд уверенно провел минувший сезон и был признан Игроком Года в "Эвертоне" — как по версии футболистов команды, так и по версии болельщиков.



Блестяще выступив на Чемпионате Мира в России за сборную Англии, 24-летний голкипер дополнительно увеличил свою стоимость, которая "Челси" может оказаться не по зубам. Как отмечает Sky Sports, "синие" пока даже не обратились к "ирискам" насчет Джордана.



Что касается Куртуа, то ранее Тибо говорил, что готов дождаться истечения своего контракта с "Челси" следующим летом. Однако "синие" едва ли захотят терять такого игрока безо всякой компенсации и могут попытаться найти покупателя на голкипера уже в это трансферное окно.